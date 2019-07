Diebe beschädigen in Vogt ein Auto erheblich

Erheblichen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro haben Unbekannte an einem Toyota angerichtet, der im Zeitraum von Dienstagvormittag bis Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz hinter einem Gebäude in der Kirchstraße abgestellt war.

Die Täter öffneten nach Polizeiangaben gewaltsam die Beifahrertüre des Autos und gelangten an eine im Fahrzeug abgelegte Handtasche, aus der sie Bargeld entwendeten. Die Handtasche lag von außen sichtbar im Fahrzeug. Der Schaden am Fahrzeug übersteigt den Wert des gestohlenen Bargeldes deutlich.