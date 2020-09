Dieb stiehlt Zigaretten aus offenem Fahrzeug

Zu einem Diebstahl am Montag gegen 14.40 Uhr an der Aral-Tankstelle in Vogt sucht die Polizei Zeugen.

Ein Zulieferer brachte mehrere Kartons Zigaretten in den Verkaufsraum, wie die Polizei mitteilt. Seinen Sprinter ließ er solange offen vor der Tankstelle stehen. Als er kurz darauf zurückkehrte, bemerkte er das Fehlen eines Kartons Zigaretten.

Das Diebesgut hat einen Wert von über 1300 Euro. Zuvor war dem Zulieferer ein Mann mit Vollbart, circa 1,70 Meter groß, aufgefallen, der sich auf dem Tankstellengelände aufhielt. Der Polizeiposten ermittelt nun gegen Diebstahls. Hinweise zum Täter nimmt der Polizeiposten in Vogt unter Telefon 07529 / 971560 entgegen.