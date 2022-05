Die Auswirkungen des Klimawandels in der Region

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Roland Roth, der Wetterexperte aus Bad Schussenried, „wetterte“ bei den Landfrauen in Vogt auf das Versagen der Politik und sagte gleich zu Beginn des Vortrages, dass er den Satz: „Ha des Wettr, des hotts früher au scho geba“, nicht mehr hören wolle!

1982 habe er den ersten Vortrag zum Thema Klimaschutz gehalten, seitdem sei in der Politik so gut wie nichts passiert. Er würde sich wünschen, dass man in Sachen Klimaschutz die gleiche Entschlossenheit zeige, wie beim Kampf gegen die Coronapandemie.

Unvorstellbar, aber in dieser Zeit seien tatsächlich die Politiker und ihr ganzes Gefolge zum Klimagipfel nicht mehr um die ganze Welt mit ihren Privatjets geflogen, nein, die Gespräche wurden in Videokonferenzen gehalten. Das hätte doch auch funktioniert, meinte er. Der Klimawandel ist da und ist weitgehend auf menschliche Einflüsse zurückzuführen.

Roland Roth fordert: Weg (fort) vom ökologischen Denken - hin zum ökologischen Handeln!

Und dann legte er los: Mehr denn je wird wieder in der ganzen Welt herumgeflogen, mehr Billigware/ Wegwerfprodukte und viel Müll produziert, Einwegprodukte hergestellt, gedankenlos Auto gefahren und Lebensmittel um den gesamten Planeten gekarrt.

Der Klimawandel ist schon längst im Allgäu und in Oberschwaben angekommen. In Ravensburg ist es 1,5 Grad wärmer als vor 40 Jahren und Richtung Allgäu in Oberstaufen / Isny sogar fast zwei Grad. Es gäbe nach wie vor viele, die diese schleichende Gefahr nicht erkennen oder nicht sehen wollen. Doch dies hat gravierende Folgen, denn es gehe längst nicht mehr um die vermehrt heftig vorkommenden Stürme, ausgeprägte Trockenheit, Hagelschlag, Überflutungen durch Starkregen, Rekordtemperaturen, verspätete Frostschäden undsoweiter, nein, es gehe, und es mache ihn sehr nachdenklich, um die grundlegenden klimatischen Veränderungen und die Verschiebung ganzer Klimazonen.

In seinem Schlusswort meinte Roland Roth: Jedes politische Handeln muss den Klimawandel im Fokus haben - für unsere Heimat, die so schön ist und auch so bleiben soll.

Inmitten des Vortrages regnete es kurz wolkenbruchartig mit kleinen Hagelkörnern. Roland Roth war begeistert und meinte, dass danach nichts mehr runter kommen würde und er sicher trocken mit dem Rad wieder nach Hause kommen würde. So war es dann auch...