Diana Reinschmiedt siegt in Vogt

Stetig steigende Teilnehmerzahlen kann der Laufsport-Linder-Frauenlauf in Vogt vorweisen. 580 Läuferinnen gingen in diesem Jahr in den Disziplinen Laufen, Walken und Nordic Walken an den Start. „Wir brauchen keine Werbung machen“, sagte Achim Linder. „Wer schon einmal da war, der kommt wieder.“

Die Zeit spielte für die meisten Teilnehmerinnen nur eine untergeordnete Rolle. Der Spaß am Laufen stand für die meisten im Vordergrund. Da der überwiegende Teil der Strecke durch den Vogter Wald verläuft, waren Achim Linder und der SC Vogt mit seinen zahlreichen Helfern froh, dass das Sturmtief „Fabienne“ erst am späten Abend über Oberschwaben hinwegfegte. „Auf das Wetter konnten wir uns schon immer verlassen“, freute sich Linder. Wegen einer Baustelle musste die Strecke im Stadion in diesem Jahr kurzfristig verändert werden, was aber einen tollen Nebeneffekt hatte. Alle Läuferinnen mussten an den Zuschauern oberhalb der Tribüne im Spalier vorbeilaufen. Jede Athletin konnte abgeklatscht werden, bevor es auf die Strecke ging.

Den Lauf gewann die 30-jährige baden-württembergische Vizemeisterin im Halbmarathon, Diana Reinschmiedt von der LG Bodensee. Sie benötigte für die sieben Kilometer lange Strecke 27:49 Minuten. Reinschmiedt nutzte den Vogter Frauenlauf als Vorbereitung auf die baden-württembergische Straßenlaufmeisterschaft über zehn Kilometer am Samstag in Bad Krozingen. Zweite wurde Stephanie Wunderle von der SG Niederwangen in 28:24 Minuten. Den dritten Platz errang Karin Osterrieder von der LG Welfen in 29:52 Minuten. „Es war so ein schöner Lauf“, schwärmte Diana Reinschmiedt. „Ich bin zum ersten Mal hier, komme aber bestimmt wieder.“

Für jede Läuferin gab es beim Zieleinlauf wieder eine rote Rose und ein T-Shirt. Zudem wurde unter allen, die ins Ziel kamen und mindestens 18 Jahre alt sind, ein Wellness-Wochenende für zwei Personen in Balderschwang verlost. Der Preis ging an Ulrike Wachter vom Team Berger Mädels. Sachpreise gab es für die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse.

Beim Frauenlauf-Walken war Ute Karolus vom Team Berger Mädels in 45:57 Minuten die Schnellste vor Ulrike Grimm (SV Birkenhard, 52:00) und Lena Hansen von den Babyrunners Tettnang, die in 52:01 Minuten ins Ziel ging. Siegerin beim Nordic Walken wurde Angelika Fischer (Dalli-Dalli, 52:03 Minuten) vor Marianne Blumer (Mika-Sports, 52:47), und Waltraud Schäfer (LG Welfen, 53:13).