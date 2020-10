Defektes Licht deckt Fahrt unter Drogen auf

Beamte des Polizeireviers Wangen sind am Sonntag gegen 0.40 Uhr auf einen Mazda aufmerksam geworden, der zwischen Vogt und Karsee unterwegs war. Bei einer Kontrolle stellten sie laut Bericht bei dem 19-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Zudem fanden sie bei ihm eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Der Mann musste sich einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu.