Das Ziel des SV Vogt ist die Tabellenspitze

Schon am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A I (So., 15 Uhr) kommt es in Vogt zu einem möglicherweise wegweisenden Aufeinandertreffen: Sowohl der SV Vogt als auch der SV Haisterkirch sind bisher ungeschlagen. Es sind zwei große Favoriten im Kampf um den Aufstieg. Haisterkirch untermauerte seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll beim 9:3 gegen den SV Wolpertswende. Vogt behauptete sich bei einem durchaus schwierigen Auftaktprogramm gegen Aulendorf, Reute und die FG 2010 WRZ.

Sieben Punkte aus drei Spielen, davon zwei Partien gegen potentielle Aufstiegskonkurrenten: Werner Tangl, Trainer des SV Vogt, ist zufrieden mit dem Saisonstart seiner Mannschaft. Dabei tat sich der SVV in der Vorbereitung gegen Bezirksligisten schwer (drei Niederlagen) und verlor auch im Bezirkspokal beim SV Beuren im Elfmeterschießen. Noch mehr als die Niederlagen schmerzte die schwere Verletzung von Raphael Buemann. Der 20-jährige Stürmer ging bereits angeschlagen in die Vorbereitung und riss sich schließlich in einem Vorbereitungsspiel das Kreuzband. „In Raphael fehlt uns natürlich ein sehr wichtiger, schneller Spieler. Wir hoffen jetzt aber, dass seine Operation gut verläuft und er schnell wieder auf die Beine kommt.“, sagt Tangl.

Einen Mangel an Personal hat Tangl trotz der schweren Verletzung von Buemann nicht. In Daniele D’Ercole (TSV Berg II), Dumitru Muntean (SV Weingarten) und Nikola Brankovic (FV Ravensburg) landete der SV Vogt gleich drei Toptransfers. „Ich bin sehr zufrieden mit den Zugängen. Die Jungs sind die gewünschte Verstärkung und bringen noch mehr Qualität in unsere Mannschaft“, schwärmt Tangl. „Sie haben sich sehr gut in die Gruppe integriert und sind schon jetzt ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.“

Nach Aulendorf und Reute wartet nun aber der bislang wahrscheinlich stärkste Gegner auf den SV Vogt: Nach einem durchwachsenen Saisonstart (knapper Sieg gegen den SV Baindt, Unentschieden beim FV Molpertshaus), zeigte der SV Haisterkirch beim 9:3-Sieg gegen Wolpertswende, zu was er in dieser Saison fähig ist. Werner Tangl weiß um die Stärke des Gegners: „Es wird vor allem schwierig, Jakob Schuschkewitz in Schach zu halten. Ich bin mir aber sicher, dass wir Mittel finden werden.“ Schließlich wollen die Vogter den Heimsieg und damit auch früher oder später die Tabellenführung in der Kreisliga A.