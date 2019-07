Damit sich Bienen wohl fühlen

Naturschutz und Artenvielfalt sind Themen, bei denen die entsprechenden Weichen international gestellt werden müssen. Deshalb gibt es EU-Gelder für ein Projekt, das Blühstreifen rund um die Betriebe in der Region fördert. Hierzu ist im Landkreis Ravensburg vor Kurzem ein Vorhaben gestartet worden.

Noch sieht es nicht besonders naturnah oder insektenfreundlich aus, das Firmengelände von Quintessence. Das Vogter Unternehmen vertreibt des Vogter Natur- und Gesundheitsprodukte über das Internet. Ein paar Grünstreifen rund um den Gebäudekomplex, am Rand eine Hand voll alter Bäume als Schattenspender. Dennoch haben sich am Donnerstag hier Vertreter von Landkreis, Bodenseestiftung, Sparkasse und Landschaftserhaltungsverband (LEV) getroffen, um eine Auftaktveranstaltung für mehr naturnah gestaltete Firmengelände in der Region abzuhalten. Bisher, hatte man hiermit bei Quintessence nicht besonders viel Erfolg. Ein Projekt mit einer Blumenwiese um Bienen anzulocken habe nicht geklappt, berichtet Geschäftsführer Udo Massong. „Die Bienen haben sich bei uns anscheinend nicht wohlgefühlt.“ Deshalb gleichen die Grünflächen der Versandfirma nun einem fast englischen, etwa fünf Zentimeter hohem, Rasen. Dieser soll aber bald Geschichte sein.

Alles soll anders werden. Denn: Das Kooperationsprojekt „Naturnahe Firmengelände“ spendiert zehn kostenlose Erstberatungen, wie Gewerbeflächen für mehr biologische Vielfalt sorgen können. „Wir wollen keine neuen Naturschutzgebiete schaffen“, sagt Markus Thiel. Er ist beim Landratsamt für die Naturschutz und Biodiversitätsstrategie tätig. „Aber es sollen auch in Siedlungs- und Gewerbegebieten Lebensräume für bedrohte Arten geschaffen werden.“

Projektleiter bei der Bodensee-Stiftung ist Sven Schulz. Er weiß: „Ohne auf die Wirtschaft zuzugehen, können wir nicht auf eine nachhaltige Regionalentwicklung hinwirken.“ Die Unternehmer seien „ein Hebel, an dem man nicht vorbeikommt.“ Der Landkreis und die Unternehmer, die sich an dem EU-Projekt beteiligen, seien Pioniere.

Im Rahmen des Projekts soll auch ein gesamtes Gewerbegebiet durchgeplant werden, Hausmeister und Gärtner sollen zur ökologischen Fachpflege geschult und Diskussionsforen zur Biodiversität eingerichtet werden. Interessierte Unternehmer können sich über ein Online-Formular für eine kostenlose Beratung bewerben.

Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen müssen sie selber tragen. Sven Schulz meint mit Blick auf die Umgestaltung der freien Flächen der Vogter Firma Quintessence: „Ich bin sicher, dass wird so schön hier, da wird es viele Nachahmer geben.“