Dagmar Auerbach in Vogt unterrichtet seit 27 Jahren Yoga – warum es für sie mehr als eine Mode-Erscheinung ist

Yoga liegt im Trend: 16 Prozent der Deutschen haben bereits Erfahrung mit der asiatischen Körperkunst gemacht. Das sind mehr als 11,3 Millionen Menschen – Tendenz steigend. In den 70er- und 80er-Jahren war die Situation eine völlig andere: Yoga war damals noch absolut unpopulär. Und genau in dieser Zeit, im Herbst 1987, schrieb sich Dagmar Auerbach an der Volkshochschule für ihren ersten Yoga-Kurs ein. Heute betreibt sie eine Ananda-Dham-Yoga-Praxis in Vogt.

„Gleich in der ersten Stunde machte sich bei mir das absolute Gefühl breit, angekommen zu sein“, sagt die 64-Jährige. Wie sie heute weiß, lag das vor allem am fehlenden Leistungsdruck, am Praktizieren mit geschlossenen Augen und der Tiefenentspannung. Ihr positiver Eindruck von Yoga verstärkte sich durch Mantra-Singen, Yoga-Seminare und einen Aufenthalt im indischen Ashram. Seit 1998 leitet Dagmar Auerbach eine eigene Yoga-Praxis in Vogt. Seit nunmehr 27 Jahren unterrichtet sie Yoga für alle Altersklassen. Die Kurse sind von der Zentralen Prüfstelle der Krankenkassen zertifiziert und werden im Rahmen der Prävention bezuschusst.

Weder gelenkig noch sportlich

Ein Besuch in der Yoga-Praxis von Dagmar Auerbach. Die Frau, die die Tür öffnet, entspricht auf den ersten Blick gar nicht dem Klischee der hippen Yogi, die einem üblicherweise aus den Hochglanzmagazinen entgegen springt – jung, mit schlanker Taille und in angesagter Sportkleidung. „Das ist die westliche, kommerzielle Sicht auf Yoga, nicht die klassische Form“, sagt Dagmar Auerbach. Bilder von Yoga-Posen schreckten sie schon als junge Frau ab, denn sie war weder gelenkig noch sportlich. „Ich bin heute viel beweglicher als mit 20.“ Die meiste Zeit des zweieinhalbstündigen Gesprächs sitzt Dagmar Auerbach in einer Art seitlichem Schneidersitz. Der sieht bei ihr komfortabel aus, gestaltet sich beim Nachmachen aber schwierig.

Alltag grundlegend verändert

Man könnte Dagmar Auerbach als Trendsetterin bezeichnen; als Vorreiterin auf der riesigen Yoga-Welle, immerhin entdeckte sie Yoga in einer Zeit für sich, als viele den Sport noch belächelten. Aber Yoga ist für die gebürtige Aachenerin viel mehr als eine Mode-Erscheinung. „Yoga ist mein Leben“, sagt Dagmar Auerbach. Durch Yoga habe sich ihr Alltag grundlegend verändert. „Ich ruhe wesentlich mehr in mir selbst ohne Gefühle zu unterdrücken. Ich habe mehr Energie und Lebensfreude und in meditativen Zuständen fühle ich mich durchströmt von Liebe und Glückseligkeit.“ Ist die Mutter von drei erwachsenen Kindern tatsächlich immer ausgeglichen und entspannt? „Aber nein“, sagt sie und lächelt. „Ich kann mich auch mal ärgern und jemandem deutlich die Meinung sagen.“ Aber sie kennt Methoden, um wieder runterzukommen. Und die gibt Dagmar Auerbach an die Teilnehmer in ihren Yogakursen weiter. Das reicht vom bewussten Atmen über das Straffen der hochgezogenen Schultern an der Supermarktkasse bis hin zum Revue passieren lassen des Tages am Abend, um nachts besser schlafen zu können. „Yoga wird sozusagen auf der Matte eingeführt, um im Alltag angewendet zu werden. Von der Praxis auf der Matte entwickelt sich Yoga so zum Lifestyle“, weiß die Yoga-und Ayurveda-Lehrerin.

Yoga gehört in die Welt

1995 gründete Dagmar Auerbach zusammen mit Gleichgesinnten das gemeinnützige Yoga Netzwerk Süd in Ravensburg. Der eingetragene Verein trägt mit Yoga-Unterricht und Seminaren zur Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege bei. „Früher war Yoga eine Geheimwissenschaft“, erklärt Dagmar Auerbach. „Sie wurde nur im direkten Kontakt vom Meister zum Schüler vermittelt. Viele Yogis lebten asketisch in einer Höhle und meditierten.“ Heute weiß man: Yoga gehört in die Welt, um den Menschen Wohlgefühl und Frieden zu bringen.

Für Geist und Körper

Bis Dagmar Auerbach zum Yoga kam, war es ein langer Weg. Als junge Frau war sie introvertiert. „Ich habe so manche Dinge der Harmonie wegen geschluckt.“ Sie besuchte ein privates evangelisches Mädchengymnasium, interessierte sich für Philosophie. Als 14-Jährige las sie „Narziss und Goldmund“ und weitere Hesse-Bücher. „Die darin aufgeführte Vorstellung von einer mütterlichen Schöpfungskraft rückte mein Weltbild zurecht. Für mich fühlte es sich stimmiger an als die abendländisch patriarchalisch geprägte Weltauffassung.“ Bereits als Jugendliche begann sie zu meditieren. Es folgten Jahre des Suchens nach einem tieferen Sinn. „Als ich dann zum Yoga kam, war es ein Gefühl wie zu Hause angekommen zu sein“, beschreibt Dagmar Auerbach. Besonders gefällt ihr, dass es bei Yoga sowohl um geistigen Anspruch als auch um körperliche Betätigung gehe. „Heute weiß man: Körper und Geist sind eng vernetzt.“ Bei allem Wissen, wundert sich Dagmar Auerbach, sei es erstaunlich, wie wenig davon umgesetzt werde. Als Beispiel nennt die Grundschullehrerin und Diplom-Montessori-Therapeutin das Schulsystem, in dem es meist mehr um Wissensvermittlung als um langfristige Bildung gehe.

Über Yoga hat Dagmar Auerbach Energie, ein besseres Selbstwertgefühl und mehr Selbstbewusstsein erlangt. So geht es übrigens den allermeisten, die Yoga ausprobieren, wie die repräsentative Studie des BDY aus dem Jahr 2018 zeigt. Der zufolge nahmen 86 Prozent der Übenden aufgrund ihrer Yoga-Praxis eine Veränderung bei sich wahr. 49 Prozent erlebten sich entspannter, 46 Prozent fühlten sich körperlich fitter. Richtig angewendet, trägt Yoga zum Stressabbau bei, stärkt den Körper und kann sogar Rückenleiden vorbeugen. Das alles ist wissenschaftlich erwiesen.