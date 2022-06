Brillisauer läuft über 200 Kilometer aufs Treppchen

Statt Briefmarken, Bierdeckel oder Streichholzschachteln sammelt Ultraläuferin Susanne Brillisauer vom SC Vogt lieber Kilometer. Mit den gelaufenen Kilometern sammelt sie auch Spenden für gute Zwecke. Beim Ultralauf in Biel über 100 Kilometer wurde Brillisauer Zweite in ihrer Altersklasse W60 – in der Gesamtwertung zweier Ultraläufe wurde sie bei den Frauen Dritte.

Im vergangenen Jahr wurde coronabedingt keine große 100-Kilometer-Schleife, sondern fünf Runden à 20 Kilometer gelaufen. Mit persönlicher Bestzeit von 12:16,15 Stunden gewann sie schon damals die W60, erlief Spenden für die Hochwassergeschädigten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Im Oktober lief Brillisauer im Taubertal den Ritterlauf von Rothenburg ob der Tauber nach Wertheim – ebenfalls 100 Kilometer. In 12:25,04 Stunden gewann die Vogterin erneut in der W60. Nun ging es wieder nach Biel. Auf der Originalstrecke benötigte Brillisauer 12:32,21 Stunden für die 100 Kilometer. Damit wurde sie Zweite in der W60. Im Gesamtergebnis der Ultraläufe im Taubertal und in Biel über zusammen 200 Kilometer belegte sie in der Frauenwertung Platz drei und gewann die W60. Dabei sammelte Brillisauer Spenden für „Ärzte ohne Grenzen – Laufen für den Frieden“.