Weil ein Adventskranz am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr in Flammen aufging, rückte die Freiwilligen Feuerwehr Vogt in ein Wohngebiet am nordöstlichen Stadtrand aus. Durch den Brand entstand in der Wohnung des betroffenen Rentnerehepaares Sachschaden. Der 78 Jahre alte Eigentümer der Wohnung wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, schreibt die Polizei dazu.