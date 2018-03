Sachschaden von rund 4000 Euro ist am Sonntag gegen 14.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L324 entstanden. Eine 64-jährige Autofahrerin hatte laut Polizei mit ihrem Nissan die Landesstraße von Wolfegg kommend in Richtung Vogt befahren und in der Zufahrt zum Bauernhausmuseum gewendet. Hierbei übersah sie einen 49-jährigen nachfolgenden Autofahrer und stieß mit dessen Ford Ka zusammen.