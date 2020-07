Betrunkener stürzt mit nicht zugelassenem Motorrad

Betrunken und mit einem nicht zugelassenen Motorrad war ein 23-Jähriger am Samstag gegen 22 Uhr in Vogt unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann die Straße von Eggen in Richtung Eggenbach, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Da er unter seinem Motorrad eingeklemmt war, musste er von der Feuerwehr befreit werden. Vom Rettungsdienst wurde der am Fuß verletzte Mann ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille, geht aus dem Polizeibericht hervor. Eine Blutprobe sei die Folge gewesen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren mit nicht zugelassenem und nicht versicherten Fahrzeug. Am Motorrad entstand ein Schaden von circa 200 Euro.