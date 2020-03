Beispiel Vogt: Gemeinsames Lernen unterm gemeinsamen Dach

Angelika Steiner (49) ist die neue Rektorin der Grundschule in Vogt. Sie stammt aus Weingarten und hat dort an der Pädagogischen Hochschule Lehramt studiert. Ihre Stationen führten sie unter anderem über die Hör- und Sprachheilschule Altshausen, die Grundschulen in Hohentengen und in Oberzell im Jahr 2012 schließlich nach Vogt. Dass sie in Vogt arbeitet und auch wohnt, empfindet sie nicht als Nachteil: „Es ist schön, wenn man sich kennt und auch mal beim Einkaufen trifft.“ Die Grundschule Vogt hat sieben Klassen und 136 Schüler. (ric)