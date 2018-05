Beim rückwärts Ausparken ist ein 45-Jähriger am Sonntag gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz am Baggersee Grenis mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Dacia gestoßen. Wie die Polizei mitteilt, entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von knapp 5000 Euro.