Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro ist am Mittwoch gegen 18 Uhr im Brahmsweg in Vogt entstanden. Das teilt die Polizei jetzt mit. Die Fahrerin eines Fiat bog vom Brahmsweg kommend nach rechts in den Höferweg ab. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 18-jährigen Daimler-Fahrer und touchierte den hinteren Kotflügel des Fahrzeugs. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.