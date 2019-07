Autos stoßen an Kreuzung zusammen

Zwei Autos sind am Mittwochvormittag um 7.30 Uhr bei Vogt zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 18-Jähriger mit einem VW Golf die Tannerstraße aus Richtung Vogt zur Einmündung in die Landesstraße 325. Dort bog er nach rechts in die Landesstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 19-jährigen Golf-Fahrers, der auf der Landesstraße in Richtung Ravensburg fuhr. Die Autos stießen zusammen. Der VW Golf des 19-Jährigen geriet ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Heckseite gegen einen Baum, der durch die Wucht des Aufpralls umgedrückt wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Einsatz des Rettungsdienstes beschränkte sich an der Unfallstelle auf eine Erstversorgung der Unfallbeteiligten, die bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt wurden.