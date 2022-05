Auto überschlägt sich auf der Landesstraße zwischen Vogt und Karsee

Von der Landesstraße zwischen Vogt und Karsee ist ein Autofahrer am Donnerstag gegen 17.15 Uhr abgekommen und hat sich in seinem Wagen mehrfach überschlagen. Der 19-Jährige war laut Polizei in Richtung Karsee unterwegs, als er mit seinem Citroen nach rechts aufs Bankett kam. In der Folge lenkte er zu stark gegen, querte die Straße und überschlug sich. Am Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 19-Jährige blieb unverletzt.