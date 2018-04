Vermutlich weil er zu schnell fuhr ist laut Polizeibericht ein 24-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstag gegen 21.40 Uhr auf der Kreisstraße 8042 mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Er beschädigte dabei einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Leitpfosten. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.