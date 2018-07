Mit einem Kleinlaster ist ein Auto am Montag gegen 18.15 Uhr an der Einmündung Finken-/Drosselweg in Vogt kollidiert. Dabei entstand laut Polizeibericht etwa 5000 Euro Sachschaden. Eine 49-Jährige fuhr mit einem Auto den Finkenweg, missachtete an der Einmündung die Vorfahrt eines 41-Jährigen und kollidierte mit dessen Kleinlaster.