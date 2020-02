Ausweichmanöver in ein parkendes Auto

Eine 70-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag in der Kirchstraße in Vogt beim Ausweichen gegen einen parkenden Opel gestoßen.

Kurz nach 12 Uhr fuhr die 70-Jährige laut Polizeibericht mit ihrem Renault Twingo in Richtung Ortsmitte. Beim Rathaus musste sie einem entgegenkommenden Auto ausweichen. Dabei streifte sie einen am Fahrbahnrand stehenden Opel Astra. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.