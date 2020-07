Auch Vogt ist für ein Landschaftsschutzgebiet

Eine Kommission des Petitionsausschuss des Landtages kommt am Montag, 20. Juli, um 11 Uhr zu einer öffentlichen Veranstaltung in die Sirgensteinhalle nach Vogt. Bei diesem Vororttermin wird es um die erste Petition des Vereins Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald gegen einen Kiesabbau in Grund gehen. Diese stammt aus dem Juli 2019. Es handelt sich nicht um die Petition zum Landschaftsschutzgebiet. Bei diesem Termin treffen die Petenten, die Gemeinde, das Landratsamt, der Regionalverband auf die Vertreter des Petitionsausschusses – Landtagsabgeordnete Petra Krebs (Grüne) und Andreas Kenner (SPD) – sowie auf Vertreter von Landesministerien. Allerdings wird es am Montag keine Entscheidung über die Petition geben. Diese trifft dann der Ausschuss in Stuttgart. Wer an der Sitzung teilnehmen will, muss sich beim Petitionsausschuss wegen der Corona-Hygienemaßnahmen anmelden. (ric)