Arbeitsunfall auf Baustelle in Höfen bei Vogt

Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren am Dienstag gegen 13.30 Uhr bei einem Arbeitsunfall auf einem Baustellengelände in Höfen im Einsatz. Wie die Polizei mitteilt war ein Bauarbeiter bei Tätigkeiten auf der Baustelle etwa drei Meter tief auf einen Betonboden gestürzt. Er zog sich nach ersten Erkenntnissen mehrere Brüche zu und musste unter Zuhilfenahme eines Baukrans gerettet werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten im Anschluss in ein Klinikum. Ein Fremdverschulden Dritter lag nicht vor.