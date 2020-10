Arbeitssieg für Vogter Handballer

Erfolgreicher Saisonstart für den HCL Vogt in der Handball-Bezirksliga. Beim HV RW Laup-heim II gewann der Aufsteiger nach hartem Kampf mit 18:17 (6:5). Letztlich war es laut Trainer Ivan Culjak das Verdienst einer nie aufgebenden Teamleistung. Und die Vogter blieben in einer Partie mit 22 Zeitstrafen (darunter fünf Rote Karten) ruhig und diszipliniert.

Laupheim setzte zunächst auf temporeiches Umschalt- und Aufbauspiel. Der Aufsteiger Vogt zeigte sich jedoch unbeeindruckt und führte mit 3:1. Erste Vogter Zeitstrafen brachten Laupheim zum 4:4 heran. Nach einer unbedachten Abwehrreaktion musste Valentin Kernbach früh vom Feld, die Vogter mussten ihr Konzept ändern, führten zur Pause dennoch mit 6:5. Die Paraden von Dominik Schmucker sicherten Vogt die knappe Führung. Nach Wiederbeginn kamen die Angreifer besser in Tritt, das Tempo wurde höher. Vogt machte Fehler im Aufbauspiel, verlor zu schnell die Bälle und lag noch in der 54. Minute knapp zurück. Aber die Abwehr des HCL um den starken David Merturi richtete es. Von der 57. Minute bis zum Schluss war Vogt in Überzahl. Das nutzten die Gäste aus – der ungewohnte Linksaußen Florian Geyer sorgte für den Siegtreffer.