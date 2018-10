Antworten auf Kies-Anfrage sind online

Das geplante Kiesabbaugebiet im Altdorfer Wald sorgt in den umliegenden Gemeinden für viele Diskussionen: Anwohner und Gemeinderäte befürchten eine Zunahme des Schwerlastverkehrs und sorgen sich um den Schutz ihres Trinkwassers. Die Bürgermeister von Vogt und Wolfegg, Peter Smigoc und Peter Müller, die beide auch im Kreistag sitzen, haben zur Kreistagssitzung am kommenden Donnerstag eine umfassende Anfrage zum Thema Kiesabbau gestellt. Die Antwort des Landratsamts steht bereits online. Sie umfasst 23 Seiten.

In den 13 von Smigoc und Müller formulierten Fragen geht es um die Verkehrssituation, die Asphaltmischanlage in Grenis, um Wasserschutzgebiete, den Bedarf an Kies in der Region und den Export, den Transport von Kies mit der Bahn sowie um den Regionalplan, in dem Abbaugebiete festgelegt werden.

Die Anfrage von Smigoc und Müller an die Kreisverwaltung wird in der nächsten Sitzung des Kreistags am 25. Oktober in Argenbühl-Christazhofen unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilungen und Anfragen“ beraten.

Die Sitzung findet in der Turn- und Festhalle Christazhofen im Pfarrer-Wunibald-Schmid-Weg 1 statt und beginnt um 14.30 Uhr. Mit der Beratung der Anfrage ist nach Auskunft der Kreisverwaltung nicht vor 16.30 Uhr zu rechnen.