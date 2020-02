Angetrunkener Radfahrer stürzt

Auf dem Radweg kurz nach dem Ortsausgang von Rötenbach in Richtung Wolfegg hat sich am Montagabend ein Radfahrer bei einem Sturz verletzt. Der 54-Jährige fuhr nach Polizeiangaben in Richtung Wolfegg, als ihm gegen 19 Uhr vermutlich eine auf den Gepäckträger geklemmte Decke in die Speichen geriet. In der Folge verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht. Vom Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus gebracht. Da die beim Atemalkoholtest ermittelten 0,82 Promille aber nicht unfallursächlich waren, wurde von führerscheinrechtlichen Maßnahmen abgesehen.