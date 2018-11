Alfred Mähr berichtet von Radtour durch zehn Länder

Nachdem der pensionierte Sportlehrer Alfred Mähr aus Vogt in den vergangenen Jahren mit dem Fahrrad die südamerikanischen Länder südlich des Äquators befahren hatte, steuerte er zu Beginn diesen Jahres die nördlich des Äquators liegenden Länder von Ecuador bis Mexiko an. Zu dieser Reise gibt es die Multimediashow „Mit dem Fahrrad durch den Hinterhof von Uncle Donald“. Sie ist zu sehen am Freitag, 23. November, im Paradiessaal in Vogt und am Freitag, 30. November, im Haus für Bürger und Gäste in Altann. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Die über dreimonatige Reise bestand aus zwei Teilen, erklärt Alfred Mähr: Im ersten Teil ging es in fünf Wochen durch Ecuador und Kolumbien von Quito bis Cartagena. Begleitet wurde er dabei von den zwei Mitradlern Herbert Denzel aus Vogt und Michael Müller aus Würzburg Was würde sie erwarten in Kolumbien, in diesem bis vor wenigen Jahren noch bürgerkriegsgeschüttelten Land? Das fragten sich die Radler zu Beginn der Tour. Schon nach wenigen Tagen legte sich diese Anspannung. Sie fühlten sich durch Militär und Polizei beschützt und waren überrascht von der Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft dieser Menschen, wie sie berichten. Außerdem spürten sie bald die Begeisterung vieler Menschen für das Radfahren. Nach der Tatacoa-Wüste, San Agustin mit seinen archäologischen Museen und der Fahrrad-Hauptstadt Bogota durchquerte das Team den Chicamocha-Canyons, um schlussendlich mit dem Fahrrad den Karibikstrand in Cartagena zu erreichen.

Während seine Begleiter Herbert und Michael nach ein paar erholsamen Tagen in der Karibik ihre Heimreise antraten, flog Alfred Mähr nach Cancun/Mexiko, um dort zum zweiten Teil der Reise seinen Mitradler Hermann Kugel, ebenfalls aus Vogt, zu treffen.

Von dort aus starteten die beiden zu einer achtwöchigen Tour, die sie nach 3500 Kilometern durch die mittelamerikanischen Länder Mexiko, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und Panama führen sollte. Das Ziel war die „Puente de las Americas“ – diese gewaltige Brücke über den Panama-Kanal, die wie eine riesige Büroklammer zwei Subkontinente zusammenzuhalten scheint.