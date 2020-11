Alexander Schulz ist nun offiziell im Amt

Polizeihauptkommissar Alexander Schulz ist offiziell ins Amt als Leiter des Polizeipostens Vogt eingeführt worden. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ravensburg hervor. Demnach hat Schulz das Amt bereits zum 1. Mai übernommen. Wegen der Corona-Pandemie fand die offizielle Amtseinführung in Vogt allerdings erst jetzt im kleinen Kreis statt. Schulz folgt auf Holger Schmidt, der bereits seit Jahresbeginn in Ravensburg beim Polizeipräsidium Ravensburg eine neue Aufgabe übernommen hat.

Erinnerung an Diensteid

Der 42-Jährige leitete bisher den Polizeiposten Altstadt in Friedrichshafen. Ursprünglich aus dem Rheinland stammend wuchs er in Tettnang auf, wo er noch immer mit seiner Frau und seinen Kindern wohnt. Polizeipräsident Uwe Stürmer beschrieb Alexander Schulz als ruhig und besonnen, aber auch als sehr gewissenhaft, kompetent und einsatzerfahren, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei der Feierstunde unterstrich Stürmer, dass der Polizeiposten Vogt unverzichtbar sei und der Mietvertrag deshalb in Kürze um weitere zehn Jahre verlängert werde. Mit Blick auf die jüngst erfolgte Debatte über Rassismus in der Polizei verwies der Polizeichef darauf, dass jeder Polizeiangehörige einen Diensteid geschworen habe, das Grundgesetz zu achten und zu verteidigen. Dieser sei kein Lippenbekenntnis, sondern Verpflichtung und klare Richtschnur allen Handelns im Polizeipräsidium.

Auch Bürgermeister Peter Smigoc hieß Polizeihauptkommissar Schulz herzlich willkommen. Den Städten und Gemeinden sei sehr wohl bewusst, was die Polizei leiste, so Smigoc laut Pressemitteilung. Er freue sich, dass der Verbleib des Polizeipostens in Vogt mit der Mietvertragsverlängerung langfristig gesichert sei.