73-jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 73-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend kurz nach 21 Uhr auf der Landesstraße 324 bei Vogt zugezogen.

Der Mann war einem Zeugen zufolge in Richtung Vogt unterwegs und kam etwa auf Höhe des Maierhofs aus bislang nicht geklärten Gründen ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, heißt es in einer Pressemitteilung der Poizei. Hier stürzte der 73-Jährige und verletzte sich dadurch. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorroller entstand Sachschaden.