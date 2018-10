69-Jähriger missachtet Stoppschild und verursacht Unfall

Eine verletzte Person und 23 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagnachmittag im Bereich der Zufahrt zur Kiesgrube in Richtung Roßberg. Ein 69-jähriger BMW-Fahrer hat an der Kreuzung der Kiesgrubenzufahrt das Stoppschild missachtet und stieß mit einer von links aus Richtung Gaishaus kommenden 56-jährigen Fiat-Fahrerin zusammen. Wie die Polizei mitteilt, zog sich die Fiat-Fahrerin dabei leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.