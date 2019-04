Fast alle Lehrer in Baden-Württemberg empfinden ihre Arbeit als sinnstiftend. Die Herausforderungen seien aber so sehr gestiegen, dass die eigentliche Arbeit mehr und mehr in den Hintergrund gerät. Diese Erkenntnisse hat die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz, am Montag in Stuttgart vorgestellt. An einer Online-Umfrage zur Situation an den Schulen hatten sich 5700 der rund 117000 Lehrer im Land beteiligt.