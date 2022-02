21-Jähriger stört auf Geburtstagsfeier

Deutlich über die Stränge geschlagen hat ein 21-Jähriger, der nach einer Geburtstagsfeier in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Finkenweg wohl mit mehreren Anzeigen rechnen muss. Der mit mehr als zwei Promille alkoholisierte junge Mann soll auf der Feier mehrere Gegenstände beschädigt, zwei Personen körperlich angegangen und eine Person verbal bedroht haben, teilt die Polizei mit. Aufgrund der starken Alkoholisierung und dem Verdacht, dass der 21-Jährige zudem illegale Substanzen zu sich genommen haben könnte, wurde er unter polizeilicher Begleitung durch den Rettungsdienst zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zu den einzelnen strafrechtlichen Vorwürfen dauern aufgrund der teils noch unklaren Sachlage derweil an.