Frauenbund Urlau treibt's bunt bei der Kreuzfahrt-Fasnet

Ein breites Spektrum an kulturellen, musikalischen und sportlichen Angeboten war auf dem Vergnügungsdampfer MS Frauenbund Urlau, sprich: dem Fasnetsball in der Dorfhalle, geboten. Viele Kapitäne, Offiziere, Bodenpersonal und Hunderte von illustren Kreuzfahrtgästen hatten sich dort eingefunden, um ein paar Stunden Programm und gutes Essen zu genießen. Hermine Oettinger moderierte, und das Frauenbundteam bot Überraschendes: Gesang mit Bernd Reichle am Akkordeon, Wellness-Sketche in der Sauna und zwischen Liegestühlen, Sportliches mit Handtuch-Rock (siehe Foto) oder mit den schlagfertigen Pezzi-Drum-Frauen. Eine Trauung an Bord ging ziemlich am Bräutigam vorbei, doch das tat der Reise durch viele Länder keinen Abbruch. Kostümiert und musikalisch authentisch ging es im Programm einmal um die Welt und es gab viele Gelegenheiten zum Schunkeln und Mitsingen für alle Gäste. Zum großen Finale boten die Sportfreunde Urlau einen Showtanz, der Frauenbund mehrere „zündende Torten“. (cno)