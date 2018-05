Ein bunt harmonischer Frühlingsstrauß

Nur wenige Kilometer voneinander entfernt und trotz mehrerer privater Kontakte: Erst am vergangenen Samstagabend haben sich die Musikkapelle Urlau und die Trachtenkapelle Friesenhofen zum gemeinsamen Frühjahrskonzert in der gut besuchten Dorfhalle gefunden. Dabei entstand eine überaus gelungene Premiere, wie der häufige Beifall und die Superstimmung im Saal belegten.

Unter dem zugewandten, präsenten und fein gestaltenden Dirigat von Tobias Dieng und Axel Menig boten die bestens vorbereiteten und motivierten Blasmusiker ein buntes, kontrastreiches Programm – charmant moderiert von Christina Huber beziehungsweise Lisa Horoba und Daniela Müller –, das gleichermaßen anspruchsvoll wie unterhaltsam war.

Schwer getragen und ins sinfonische Forte steigernd begannen die Gäste mit dem Soundtrack „Highlights from the Hunger Games“, gefolgt vom rhythmisch herausfordernden Jazz-Stück „Take five“. Der Fantasie freien Lauf lassen konnte sich der gebannte Zuhörer bei „Sedonia“, wie beim Bigband-Sound der 30er-Jahre der weltbekannten Moonlight-Serenade. Düster rockig grüßen ließen Simon und Garfunkel schließlich bei „The Sound of Silence“, schwungvoll abgerundet von den Zugaben „Radetzki-Marsch“ und „Kirschblüten-Zauber“.

Ebenfalls auf hohem Niveau und ausgewogen in den Registern hieß nach der Pause für die Urlauer das erste festlich fesselnde Stück „Olympische Gedanken“ unter ihrem Motto „Wir machen gern gemeinsam Musik“. Kontrastierend hierzu folgte dann die eher bedrückende Geschichte des Bauernführers „Joss Fritz“ im 16. Jahrhundert, deren Dramatik unter die Haut ging. Rockig tänzerische Lebensfreude erklang dann beim Potpourri vom Musical „Grease“, um dann mit der „Regimentsparade“ die bekannt launig humorvolle Ehrungen durch den Kreisverbandsvorsitzenden Rudolf Hämmerle einzuläuten.

Mit „Tanz der Vampire“ ein besonderes Jubiläumsgeschenk bereiteten dann die Urlauer Blasmusiker ihrem Leiter Axel Menig, hatte dieser es bereits 2004 als Prüfungsstück dirigiert. Nach den zwei Zugaben „Spirit“ und „Freibierpolka“ ließ er es sich nicht nehmen, ein Hohelied auf das Publikum wie folgt anzustimmen: „Bei Euch als Zuhörer geht uns allen auf der Bühne das Herz auf“.