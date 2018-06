Eberhard Sorg kommt nach Urlau

In Eberhard Sorg gastiert am Gründonnerstag, 17. April, einer der Co-Autoren der Fernseherfolgsserie „Hannes und der Bürgermeister“ mit seiner baden-württembergischen Gasthaustour im Historischen Dorfgasthof Hirsch in Urlau.

Der schwäbische Kabarettist präsentiert laut Mitteilung lang sein zweistündiges Solokabarettprogramm mit dem Titel „Liebe, Luschd ond Läberkäs“.

Eberhard Sorg schreibt neben den Texten für „Hannes und der Bürgermeister“ seit nunmehr 30 Jahren schwäbische Mundart-Gedichte, Theaterstücke und Kabarettprogramme.

Der Unterhaltungsabend am Gründonnerstag beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Reservierungen werden unter Telefon 07567/182330 entgegengenommen.