Unterzeil wahrt kleine Chance auf Oberliga-Klassenerhalt

Die Oberliga-Fußballerinnen des SC Unterzeil-Reichenhofen haben das Siegen doch noch nicht verlernt. Nach einer langen Durststrecke setzten sich die Gastgeberinnen gegen den Liga-Konkurrenten TB Neckarhausen verdient mit 2:0 (2:0 durch.

Der Wille, das vorletzte Heimspiel unbedingt zu gewinnen, war den SCU-Fußballerinnen von Beginn an anzumerken. Spielerisch und kämpferisch gegenüber dem Munderkingen-Spiel am Maifeiertag (0:2) deutlich verbessert, nahm Unterzeil von Beginn an das Heft in die Hand. Mit einem fulminanten Freistoß aus nahezu 40 Metern erzielte die nach einer Verletzungspause zurückgekehrte Bettina Kohler in der zwölften Minute den 1:0-Führungstreffer.

Nur kurze Zeit später musste Michaela Lauber wegen akuter Rückenprobleme früh raus. Ersetzt wurde die Abwehrspielerin durch Melanie Kathan. Vom Führungstreffer beflügelt, blieben die Gastgeberinnen aber weiterhin am Drücker und spielten mutig nach vorn. Der Lohn dafür folgte in der 22. Minute: Die laufstarke Melissa Widler setzte am gegnerischen Strafraum beherzt nach, eroberte den Ball und bediente die nachgerückte Tanja Kathan, die im ersten Versuch zwar noch an Neckarhausens Torhüterin Ilona scheiterte. Den Abpraller aber beförderte Unterzeils Torjägerin dann mit Übersicht zum 2:0 ins Tor. Die Gäste blieben harmlos, und dank einer geschlossenen Defensivleistung der Heimelf verzeichnete Neckarhausen keine einzige Tormöglichkeit.

Nach dem Seitenwechsel kam Neckarhausen, auch begünstigt durch den Rückenwind, nochmals etwas auf. Zu wirklich zwingenden Torchancen kamen die Gäste allerdings nicht. Gefährlich wurde es lediglich bei einigen bei Standards, die von SCU-Keeperin Anja Krippner aber sicher entschärft wurden. Die Unterzeilerinnen kämpften weiterhin aufopferungsvoll und strahlten auch bei Kontern Gefahr aus. So wäre bei einer besseren Chancenverwertung ein weiterer Treffer durchaus möglich gewesen. Gästetrainer Matthias Schwarz war am Ende denn auch bedient und gratulierte den Allgäuerinnen zum verdienten Heimsieg.

Der SC Unterzeil verbesserte sich in der Tabelle damit auf Rang neun. Der Abstand auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz, den Aufsteiger VfB Obertürkheim derzeit hält, beträgt drei Spieltage vor Schluss noch vier Punkte. So bleibt noch die kleine Hoffnung auf den Klassenerhalt. (hf)