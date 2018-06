Unterzeil II feiert klaren Auswärtssieg

Mit viel Kampfgeist haben die Regionenliga-Fußballerinnen des SC Unterzeil-Reichenhofen II ihre Partie beim ebenfalls abstiegsbedrohten SV Burgrieden mit 5:2 gewonnen.

Schwungvoll und motiviert gingen die beiden Teams in die Partie. Bereits nach acht Minuten hatte SCU-Spielerin Lisa Riedle das 1:0 auf dem Fuß, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. In der 26. Minute erzielt Teresa Bretz das verdiente 1:0 für den SC Unterzeil, was gleichzeitig auch der Pausenstand der Begegnung war.

Zweite Hälfte dominiert

Die zweite Hälfte dominieren die SCU-Damen das Spielgeschehen. Nach Zuspiel von Lisa Riedle gelingt Teresa Bretz das 2:0. Nur wenige Minuten erhöht Lisa Riedle den Vorsprung auf drei Tore und erzielte die Vorentscheidung der Partie. Mit einem Freistoßtor erzielt Burgrieden zwar noch den Anschlusstreffer, der aber nach einem schönem Zuspiel der Torschützin Teresa Bretz von der SCU-Stürmerin Vera Gruber mit dem 4:1 wieder zunichte gemacht wird.

Daraufhin kamen die Burgriedener Damen noch einmal auf 4:2 heran. Doch auch dies verunsicherte die Unterzeiler nicht, und Lisa Stampfer von den B-Juniorinnen erzielte aus der Drehung das 5:2 und den Endstand der Begegnung. (msch)