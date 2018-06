Stromausfall nach Blitzeinschlag

Im Raum Oberschwaben/Allgäu/Alb ist es am Mittwochabend ordentlich zur Sache gegangen: Die Leitstelle Süd der Netze BW in RV hat nach eigenen Angaben 13 Blitzeinschläge ins 20 000 Volt Mittelspannungsnetz dokumentiert.

In zwei Fällen kam es zu einem Stromausfall, teilt das Unternehmen mit: Zum einen hat ein Blitzschlag zwischen Unterzeil und Diepoldshofen eine Umspannstation in Vorderberg in Mitleidenschaft gezogen. Betroffen vom Stromausfall waren Anschlüsse westlich der A 96, vor allem auf Wurzacher Gebiet und am Rande der Gemeinde Aitrach.

Zwischen 20.24 Uhr und 20.53 Uhr gelang es den Monteuren laut Mitteilung, die Versorgung ebenfalls wieder aufzubauen. Lediglich in Vorderberg selbst dauerte es bis 22.55 Uhr. Ferner schlug um 19.34 Uhr offenbar ein Blitz ins 20 000 Volt Netz in der Nähe der Umspannstation „Kinderschule“ in Ratzenried ein und beschädigte Teile der Technischen Einrichtung, teilen die Netze BW mit. Um 20.31 Uhr seien auch die Anschlüsse in der direkten Umgebung wieder am Netz gewesen.