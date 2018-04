Sieben Kinder feiern ihreerste Heilige Kommunion

Bei strahlendem Sonnenschein haben am Weißen Sonntag sieben Kinder unter dem Motto „Jesus, wo wohnst Du?“ in der Pfarrkirche St. Gallus in Unterschwarzach mit Pfarrer Paul Notz ihre Erste Heilige Kommunion gefeiert. Der Gottesdienst wurde laut Pressemitteilung von der Musikkapelle Unterschwarzach musikalisch umrahmt. Die Erstkommunionkinder sind (von links, 1. Reihe) Leonas Neff, Kerstin Eble, Luisa Maucher, (2. Reihe) Leander Erne, Dennis Heinrich, Sebastian Nold und (rechts, 3. Reihe) Moritz Schwarzkopf. In der Mitte steht Pfarrer Paul Notz. Foto: Martina Müller