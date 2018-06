Treherzer Schützen bestätigen ihren Vorstand im Amt

Bei der Hauptversammlung der Treherzer Schützen haben die Mitglieder ihre Vorsitzende Gabriele Bickel, Stellvertreter Klaus Bickel, Schriftführer Franz Waizenegger und Kassier Heinrich Räth in ihren Ämtern bestätigt. Im Ausschuss gab es eine Änderung: Für Florian Wiedenmann wurde Christian Bickel gewählt.

Die weiteren Mitglieder Siegfried Fleischer (Sportleiter), Michael Sassen (stellvertretender Sportleiter), Berthold Göser, Christoph Sassen, sowie die Kassenprüfer Robert Waizenegger und Volker Sassen bleiben für zwei weitere Jahre in ihrem Amt.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden folgende Mitglieder geehrt: Florian Merkle für zehn Jahre, Denis Sattelberger, Bruno Waizenegger und Franz Waizenegger für 20 Jahre, Helmut Hoh und Volker Sassen für 25 Jahre, Karl Angele und Anton Rude für 30 Jahre.

Auch die Schützen wurde für ihre Erfolge geehrt. Schützenkönige 2015 am Luftgewehr in der Schützenklasse sind auf Platz eins Franz Waizenegger, auf Platz zwei Erwin Bickel und auf dem dritten Platz Daniel Gerlach. An der Luftpistole ist Robert Waizenegger auf Platz eins, Heinrich Räth auf dem zweiten Platz und Christian Bickel belegt Platz drei.

Vereinsmeister 2014 am Luftgewehr wurden in der Jugendklasse Florian Wiedenmann auf Platz eins und Daniel Gerlach auf Rang zwei. In der Schützenklasse ist Christian Bickel auf Rang eins gelandet, Klaus Bickel auf Rang zwei und Franz Waizenegger auf Rang drei.

In der Seniorenklasse belegte Siegfried Fleischer den ersten Platz, Heinrich Räth den zweiten Platz und Gabriele Bickel den dritten Platz. An der Luftpistole ist Robert Waizenegger auf Rang eins gelandet und Heinrich Räth auf Rang zwei. Beim Monatsblatt’l 2014 waren bei der Jugend am Luftgewehr Daniel Gerlach (erster Platz), Florian Wiedenmann (zweiter Platz) und Andreas Wegmann (dritter Platz) erfolgreich.

In der Schützenklasse belegte Siegfried Fleischer Platz eins, Heinrich Räth Platz zwei und Gabriele Bickel Platz drei. An der Luftpistole waren Robert Waizenegger auf Platz eins, Reinhold Walz auf Platz zwei und Heinrich Räth auf Platz drei erfolgreich.