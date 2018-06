Treherz setzt sichtbares Zeichen gegen Fracking

Nicht nur 26 Bürger- und Oberbürgermeister des Landkreises Ravensburg haben sich „in aller Deutlichkeit“ in einem offenen Brief an den Bundesumweltminister Peter Altmaier und an seinen Kollegen im Baden-Württemberger Landtag, Franz Untersteller, gegen Fracking ausgesprochen (die SZ berichtete). Nicht nur aus der Kommunalpolitik regt sich Widerstand gegen die nicht unumstrittene Methode zur Aufsuchung und Gewinnung von Erdöl- und Erdgasvorkommen. Auch aus der Mitte der Bürgerschaft formieren sich Gruppen, die sich klar gegen Tiefbohrungen und Frackingtechnologie aussprechen. Zu diesem Personenkreis zählen auch Mitglieder und Freunde der Familie Bottos aus Treherz. Um ein Zeichen zu setzen, konstruierten und installierten die drei Söhne Sandro, Markus und Sebastian einen sechs Meter hohen hölzernen Anti-Fracking-Turm im Vorgarten des ehemaligen Gutshofs in Treherz.

Die drei Zimmerleute, die das aus dem 16. Jahrhundert stammende Anwesen im Aitracher Teilort Treherz gemeinsam mit ihren Eltern im vergangenen Jahr erworben und bezogen, haben sich eine umfangreiche Restauration zum Ziel gesetzt, um gemeinsam mit ihren Eltern, den Grundstock und das Fundament einer Großfamilie zu schaffen.

Mit dem Thema Fracking hat sich Sandro Bottos mit seiner Familie schon seit längerem beschäftigt und sieht hier Parallelen zur Atomindustrie, da habe man sich auch keine Gedanken gemacht, wohin mit dem Atommüll, findet er. Und genauso laufe es jetzt mit dem Grundwasser, da würden auch viele Verantwortliche nicht weit genug denken. Die möglichen Folgen beschreibt er so: Wenn das Wasser verseucht ist, bleibt es auch so, wie bei radioaktiver Strahlung. Im Hinblick auf mögliche Untersuchungen im Feld Engelsberg, einem Gebiet zwischen Hauerz und Baniswald bei Treherz, beschloss der Familienrat: „Wir müssen ein Zeichen setzen, denn die Bevölkerung muss sich wehren.“ Mit dem hölzernen Bohrturm wolle man das Interesse der Menschen wecken, die oft zu wenig - durchaus gewollt - informiert werden. Es fehle an Aufklärung und „wir in Treherz sind hier ein Knotenpunkt, so kann das Interesse der Bevölkerung geweckt werden“, so die Familie. Ihre Hoffnung: Wenn die Leute lesen „Stopp Fracking“ würden sie sich vielleicht mehr über das umstrittene Thema kundig machen. „Wir müssen uns wehren“, betont Sandro Bottos, denn die Regierung wolle das seiner Meinung nach noch vor den Wahlen durchsetzen, „da stehen mächtige Interessengruppen dahinter, die diese Technologie weltweit vermarkten wollen.“