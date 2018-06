Im Kultur- und Gemeindetreff in Tautenhofen, Heggelbacher Straße 24, referiert am Donnerstag, 21. Juni, um 20 Uhr die Tierärztin Anita Idel über das Thema „Die Kuh ist kein Klima-Killer“.

Wie die Stadt Leutkirch mitteilt, geht es darin um die Frage, welche Bedeutung Kühe für die Bodenfruchtbarkeit, die biologische Vielfalt, das Klima und die Welternährung haben. Um diese Frage zu klären, haben die Volkshochschule Leutkirch und das Forschungsprojekt „Kernig“ die Tierärztin, Mediatorin und Leitautorin des Weltagrarberichtes eingeladen. In ihrem Vortrag rehabilitiere sie die Kuh, diskutiere Futtermittelimporte, Massentierhaltung sowie den weltweit steigenden Fleischkonsum und erläutere die zukunftsträchtigen Potenziale weltweiter nachhaltiger Weidewirtschaft, heißt es.

Zwar produzieren Kühe Methan, das 25 Mal klimaschädlicher ist als CO2, die Referentin belege jedoch, dass sie dennoch unverzichtbar für die Welternährung seien. Denn sie würden einen großen Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Bodenfruchtbarkeit und dadurch zur Begrenzung des Klimawandels leisten, vorausgesetzt, sie würden artgerecht gehalten. In nachhaltiger Weidehaltung hätten Wiederkäuer das Potenzial, die Entstehung von Wurzeln und dadurch letztlich Humus im Boden zu fördern, wodurch das Klima entlastet werde.

Bei Interesse wird es am 22. Juni vormittags eine Hofbegehung in Weipoldshofen geben. Bei der Begehung können sich Interessierte mit Idel über nachhaltige Weidewirtschaft austauschen. Eine Anmeldung hierfür ist per E-Mail an nadine.zettlmeissl@leutkirch.de erforderlich. Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenlos.