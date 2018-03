Lieder und Lyrik über die Liebe für einen guten Zweck

Die Liebe ist der Leitgedanke der Texte und Musikstücke am Sonntagnachmittag in der Pfarrkirche St. Sebastian in Siggen gewesen. Liebe, wie sie von der Epoche des Barock über die Romantik bis ins Mittelalter durch Musik und Lyrik zum Ausdruck gebracht wurde. Dabei war es mehr die negative Seite der Liebe, die unerfüllte Liebe, die Sehnsucht nach Liebe, der Schmerz und die Trennung, die das Programm bestimmten.

Künstler des Abends war Werner Eichkorn, der zwischen Klavier und Orgel wechselte, gelegentlich dazu sang und zum Ende des Konzertes seinen Gesang, zu dem Werk „Du bist mein“, mit einem Leierkasten begleitete. Zusammen mit Alica Heutmanns klaren und voluminösen Tönen der Querflöte eröffnete Eichkorn am Klavier das Programm mit „Largo“ von Antonio Vivaldi. Drei italienische Stücke von Georg Friedrich Händel, „Non lo dirò col labbro“, „Dove sei, amato bene?“ und „Bella Asteria“ hörten die Besucher von Juliane Buchner, die mit ihrer kraftvollen Opernstimme von der Empore der Kirche sang.

Zwischen den musikalischen Einlagen las Susanne Rimmele Verse über die Liebe aus dem alten und neuen Testament, sowie Liebesgedichte wie „Ohne die Liebe“ von Rumi oder „Hörst Du?“ von Clemens Brentano. Spätestens bei diesen Worten musste es den Zuhörern zumindest im Herzen warm werden, hoffte Susanne Rimmele, die von dem Ausfall der Kirchenheizung erzählte. Den eher moderneren Stücken widmete sich Sängerin Johanna Rädler. Gefühlsstark singt sie „I can’t help falling in love“ von Elvis Presley und eine ruhige Version von „Over the rainbow“ von Harold Arlen, die auch als Zugabe zusammen mit Buchner noch einmal zu hören war.

Mit den Zeilen „Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf“ und dem Stück „At last“ (Etta James) von Rädler gesungen, verabschiedete man sich mit der Bitte um eine Spende für Schwester Ingeborg Meroth. Die geborene Christazhofenerin tut „ein Dienst der Liebe für Kinder und Erwachsene in Indonesien“, erzählt Rimmele. Neben Sonne, Meer und Palmen gibt es im Inselgebiet Pulau Tello sehr viel Armut, Hunger und Waisenkinder, die durch das Benefizkonzert in Siggen und Schwester Meroth direkt unterstützt werden konnten.