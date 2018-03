Historie als Motor für die Dorfentwicklung

Öffentlich sind sie schon einige Male aufgetreten, nun wollen sie den nächsten Schritt wagen und einen eigenen Verein gründen: Die „Geschichtsfreunde Siggen“ haben sich in den vergangenen Jahren mit der wechselhaften Historie ihres Heimatdorfes beschäftigt und wollen daraus nun mehr Selbstbewusstsein fürs Dorfleben ableiten.

„Argenbühl besteht eben nicht aus vier Dörfern, sondern aus sechs.“ Das ist eine der Aussagen, die Wolfgang Haas mit dem neuen Verein vertreten will. Er ist seit der ersten Stunde bei den Geschichtsfreunden dabei. Umso mehr er über die Bedeutung seines Heimatdorfes erfahren habe, desto mehr beschäftige ihn der Ist-Zustand: „In unserer Verwaltung ist immer mehr von vier Hauptdörfern die Rede.“ Der Fakt, dass Siggen 1972 als eigenständiges Dorf eingegliedert wurde, sei nie aufgehoben worden, so Haas. „Wir haben eigentlich selten Punkte auf unserer Tagesordnung, die Siggen betreffen“, bestätigt auch Ingrid Brauchle, die ebenfalls „Geschichtsfreundin“ und zudem Siggens einzige Stimme im Argenbühler Gemeinderat ist.

In den Erkenntnissen, die die Geschichtsfreunde bei ihren Nachforschungen gewonnen haben, sehen sie einen Auftrag: „Wir wollen darauf hinweisen, dass Siggen, geprägt durch die Herrschaft der Humpis, eine hochkarätige Historie nachweisen kann und seine Bedeutung auch behalten soll. Durch das Sammeln, Archivieren und Veröffentlichen von entsprechenden Belegen können wir das erreichen“, sagt Wolfgang Haas. Man hoffe darauf, dass man bei Bürgermeister Roland Sauter auch weiterhin auf offene Ohren stößt. Er habe sich den „Blick von außen“ auf die Argenbühler Dörfer bewahrt.

Eine Gruppe von „Geschichtsfreaks“, die nur über alten Büchern hocke, solle sich nicht aus dem neuen Verein bilden. Ebenso wenig verstehen sich die Geschichtsfreunde als eine bloße „Lobby“ von Siggen. „Es geht mitunter darum, einfach mehr Leben, mehr Schwung mehr Aktivität ins Dorf zu bringen“, sagt Ingrid Brauchle. Sie befürchtet, dass die Siggener Vereine weniger Zulauf erfahren, wenn die Dorfentwicklung nicht wieder in Schwung kommt. Für die nähere Zukunft planen die Geschichtsfreunde wieder das Mitwirken beim Weihnachtsmarkt „in mittelalterlichem Gewand“ und am Dorffest. Stichwort Dorffest: Die Gruppe stört sich daran, dass es bei schlechtem Wetter komplett ausfallen muss. „Es ist schon schade, dass es für größere Veranstaltungen oder Konzerte keinen Saal oder so etwas gibt“, so Klaus Felder, Geschichtsfreund und langjähriges Mitglied der Musikkapelle. Über einen Raum der Begegnung würde sich auch Ingrid Brauchle freuen: „Ich sag immer, wer in Siggen nicht zur Kirche geht, der begegnet seinen Mitbürgern ganz wenig.“ Das zu ändern, nehmen sich die Geschichtsfreunde als langfristiges Ziel vor.

Erst einmal steht aber die Vereinsgründung an, diese soll am Freitag, 23. März, um 20 Uhr unter Anwesenheit möglichst vieler „Freunde und Unterstützer“ im historischen Pfarrhaus stattfinden. Im Anschluss an den offiziellen Teil werden bei Getränken und Bewirtung alte Bilder aus der Zeit gezeigt, als Siggen noch eine Schule hatte.

Einst von den Kißleggern verkauft worden

Auf alten Karten des Oberamts Wangen kann man sie noch erkennen: Die Herrschaft Siggen. Zu seiner vollen Geltung kam der Landstrich erst unter der Herrschaft derer von Humpis. Die wissenschaftliche Arbeit der jüngsten Humpis-Siggen-Forschung wurde von Werner Spöttle geleistet. Der Historiker bezeichnet das zufällige Aufeinandertreffen mit den Geschichtsfreunden als „Wink des Schicksals“ und überließ ihnen sein gesamtes Werk „zu treuen Händen“.

Die Humpis hatten die Herrschaft Siggen ab 1433 rund 300 Jahre regiert. Für die Humpis sei Siggen zusammen mit Göttlishofen vor allem wirtschaftlich interessant gewesen. Später wurden sie in den Adelsstand erhoben. Interessant ist, von wem sie die Herrschaft erworben hatten: Vorbesitzer war nämlich das Geschlecht der Schellenberger, also jener Herrschaftslinie aus Kißlegg, die einst den Teil des Marktfleckens mit altem Schloss und Apotheke innehatten. Im Kaufvertrag festgehalten war auch, dass die Bauern aus Siggen und dem dazugehörenden Umland ihren Status als „freie Bauern“ behalten dürfen, und damit – für die Zeit vor dem 30-jährigen Krieg – außergewöhnlich viele Rechte hatten.

Das letzte, was heute noch in Siggen auf die Humpis hindeutet, ist ein Wappen in der Dorfkirche, auf das die Geschichtsfreunde durch Dekan in Rente Adelbert Wiedenmann aufmerksam wurden. Das Pfarrhaus, in dem die Vereinsgründung stattfinden wird, wurde übrigens aus den Steinen gebaut, aus denen einst der Wehrturm des Siggener Schlosses bestand. Dieser wurde im Jahr 1757 wegen Baufälligkeit abgetragen. Der Rest des Schlosses stürzte im Jahre 1830 ein. Für den neugegründeten Staat Württemberg war jener Einsturz in Siggen Anlass, einen Aufruf zur Gründung von „Altertumsvereinen“ zu starten. Nach 188 Jahren wollen die Siggener Geschichtsfreunde diesem Aufruf nun Folge leisten.