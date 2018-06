Spieß führt den SVM zum 4:2-Sieg

Der SV Seibranz hat am Freitagabend in der Fußball-Bezirksliga zu Hause gegen den SV Mochenwangen mit 2:4 (0:2) verloren. Nichts wurde es mit dem Vorab-Hochzeitsgeschenk für den Gastgeber. Die Partie wurde extra wegen einer Seibranzer Spielerhochzeit von Sonntag auf Freitagabend verlegt. Andreas Spieß vom SVM machte drei Tore und war somit der Mann des Abends.

Seibranz, zu Beginn besser, hätte in der fünften Minute in Führung gehen müssen, stattdessen fiel jedoch der Führungstreffer für den SVM durch Spieß in der 28. Minute. Kurz vor der Pause gelang Muhammad Örcan das 2:0 für Mochenwangen. Nach der Pause setzte sich der SVM selber unter Druck, weil Patrick Reinisch ein Eigentor zum 1:2-Anschlusstreffer unterlief. Seibranz drängte auf den Ausgleich, der in der 76. Minute auch gelang. Stefan Seiler verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:2, SVM-Torhüter Stefan Scheifl hatte den Ball zwar schon, konnte ihn aber nicht festhalten. Seibranz war nach dem Ausgleich weiter im Vorwärtsgang, doch der SVM schlug mit zwei Kontertoren zurück. Andreas Spieß mit dem 3:2 in der 80. und dem 4:2 in der 84. machte den Auswärtssieg für Mochenwangen perfekt.

SV Seibranz – SV Mochenwangen 2:4 (0:2). Tore: 0:1 Spieß (28.), 0:2 Örcan (44.), 1:2 Reinisch (49. ET), 2:2 Seiler (76. FE), 2:3, 2:4 Spieß (80., 84.). SR: Wörz (Asch-Sonderbusch), Z: 110. (ke)