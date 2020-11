Zweimal innerhalb eines Jahres betrunken gefahren

Doppeltes Bußgeld, ein dreimonatiges Fahrverbot und Punkte in Flensburg kommen auf einen 58-Jährigen zu, der bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr betrunken am Steuer erwischt wurde.

Der Mann war laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug von Polizeibeamten am Freitag um kurz nach 16 Uhr einer Kontrolle unterzogen worden. Ein Alkoholtest ergab mehr als 0,5 Promille, weshalb er seinen Weg zu Fuß fortsetzen musste.