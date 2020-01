Zwei Ringe fehlen Fenken zum Aufstieg

Nur zwei Ringe (von 4000 möglichen) haben den Luftgewehrschützen des SV Fenken zum Aufstieg in die 1. Bundesliga gefehlt. Trotz sehr guter Leistungen scheiterte der Meister der 2. Bundesliga Südwest damit nach 2019 zum zweiten Mal in Folge in der Relegation. Im vergangenen Jahr waren die Fenkener als Vierter in der Relegation gescheitert, nun wurden sie Dritter. Wieder reichte es ganz knapp nicht.

Mit Brigachtal, Titting, Diessen und Fenken traten am vergangenen Sonntag vier Mannschaften zur Relegation in Regensburg an, um die beiden Aufstiegsplätze zur 1. Bundesliga Süd herauszuschießen. Zwei 40-Schuss-Programme waren dabei für jedes Team, bestehend aus jeweils fünf Schützen, zu absolvieren.

Bester Fenkener war der australische Nationalschütze Dane Sampson, der es mit zweimal 398 Ringen auf ein Gesamtergebnis von 796 Ringen brachte, gefolgt von Sophie Petry, der 792 gelangen (397/395). Markus Abt kam auf 789Ringe (393/396), Catharina Westermayer schaffte 779 (387/392), Tobias Huzel konnte am Ende 775 Ringe (389/386) vorweisen.

Trotz der sehr guten Leistungen, wie sie während der gesamten Saison nicht erreicht wurden, verfehlte die Mannschaft des SV Fenken am Ende als Drittplatzierter den Aufstieg sehr unglücklich um lediglich zwei Ringe. Aufgestiegen sind die Mannschaften aus Brigachtal und Diessen. Fenken muss einen neuen Anlauf nehmen.