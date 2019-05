Zwei Fahrzeuge kollidieren in Schlier

Sachschaden von rund 18 000 Euro an zwei Fahrzeugen ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch, 29. Mai gegen 19.30 Uhr auf der Ravensburger Straße in Schlier ereignet hat.

Ein 31-jähriger Skoda-Fahrer war auf der Schützenstraße in Richtung der Ravensburger Straße unterwegs, bremste zunächst an der Einmündung und fuhr dann nach links auf die Ravensburger Straße ein, wo er einen Iveco Klein-Lkw übersah, der Vorfahrt hatte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Am Klein-Lkw entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro, am Auto entstand ebenfalls Totalschaden in Höhe von 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.