Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten kam es laut Polizeibericht am Freitag gegen 17:45 Uhr auf der K7948, im Lauratal. Ein 61-Jähriger Mercedes-Vito-Fahrer kam in einer S-Kurve von Schlier in Richtung Weingarten fuhr zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem 30-jährigem Toyotafahrer, der hierbei leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 14 000 Euro.