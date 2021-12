Wochenmarkt in Schlier feiert 25-jähriges Jubiläum

Seit nunmehr 25 Jahren versorgen Händler aus der Region die Einwohner von Schlier und aus den umliegenden Gemeinden mit frischen Lebensmitteln des täglichen Bedarfs und einigen Spezialitäten. Für den reibungslosen Ablauf des Marktes ist seit Beginn an Bruno Sauter verantwortlich. Als Marktleiter ist er die Seele des Marktes und Ansprechpartner für die Händler, die sich einmal in der Woche donnerstags auf dem Dorfplatz in Schlier zusammenfinden, um ihre Produkte anzubieten.

Die Bio-Bäckerei Manfred Müller, bei vielen bekannt als „Schmalegger Bäck“, ist seit Beginn des Wochenmarktes mit dabei und verkauft dort seine Backwaren. Auch Frau Fried vom Obst- und Gemüsehandel Fried aus Gossetsweiler kommt seit 21 Jahren nach Schlier, um ihre Waren anzubieten. Seit sechs Jahren verkauft die Landmetzgerei Fiegle aus Vogt ihre selbst hergestellten Fleisch- und Wurstwaren sowie etwas Käse. Ergänzt wird das Sortiment von Josef Baumann, der mit Schinkenspezialitäten, Schaffellen und -seifen seit nunmehr 17 Jahren den Schlierer Wochenmarkt bereichert. Nacer Hassani aus Weingarten versorgt die Kundschaft mitAntipasti, Oliven, Schafskäse, Mittelmeerspazialitäten und Meeresfrüchten.

Am vergangenen Donnerstag wurde das 25-jährige Jubiläum auf dem Dorfplatz in Schlier gefeiert. Der Marktleiter Bruno Sauter eröffnete mit dankenden Worten den Wochenmarkt und blickte in seiner Rede zurück auf die vergangenen 25 Jahre. Zur Feier des Tages gewährten alle Anbieter zehnprozentigen Rabatt auf ihre Waren. Der Wochenmarkt in Schlier findet jeden Donnerstag in der Zeit vom 14.30 bis 17.30 Uhr auf dem Dorfplatz in Schlier statt.