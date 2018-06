Wahlprüfsteine II: Fünf Sachfragen an Michael Sonntag

Als Bewerber um das Bürgermeisteramt in Schlier beantwortet Michael Sonntag die Fragen der SZ zu den Tätigkeitsfeldern eines Bürgermeisters.

Kinderhort sowie Ganztagsbetreuung an Schule und Kindergarten sind heutzutage entscheidend für junge Familien, wenn sie sich für einen Wohnort entscheiden. Ist Schlier Ihrer Ansicht nach hier gut aufgestellt?

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Betreuung ein Standortvorteil ist. Wir sind in Schlier bereits gut aufgestellt. Derzeit werden in Schlier durchgehende Betreuungszeiten von 7.15 Uhr bis 16.30 Uhr angeboten, in Unterankenreute geht es ab 7.00 Uhr los. Am Freitag endet die Betreuung um 13 Uhr in Schlier und 14.15 in Unterankenreute. Essen wird an beiden Standorten angeboten. Längere Zeiten am Abend unter der Woche und vor allem am Freitag werden vereinzelt nachgefragt. Allerdings bedeuten längere Zeiten auch höhere Kosten, sodass eine Ausdehnung nur bei ausreichender Nachfrage sinnvoll ist. Der tatsächliche Bedarf könnte im Rahmen einer regelmäßigen Elternbefragung ermittelt werden.

Um den schönen Dorfladen in Unterankenreute wird Schlier vielerorts beneidet. Dennoch ist Nahversorgung im Wahlkampf ein großes Thema. Wo sehen Sie Handlungsbedarf?

Die lokale Nahversorgung ist ein zentrales Thema, da sie unmittelbar mit Aufenthalts- und Lebensqualität in Zusammenhang steht. Die Grundbedürfnisse müssen vor Ort erledigt werden können, auch vor dem Hintergrund, dass die Bevölkerung immer älter wird. Der Dorfladen in Unterankenreute ist ein Beispiel, wie es funktionieren kann. Es ist eine von viel ehrenamtlichem Engagement getragene Einrichtung und wird auch von mir weiterhin unterstützt werden. In der neu gestalteten Dorfmitte in Schlier soll ebenfalls eine Einrichtung entstehen, die in Richtung Grundbedarf gehen wird. Dies kann das richtige Konzept für Schlier sein. Dennoch möchte ich die Ansiedlung einer größeren Handelskette nicht von vornherein ausschließen. Der Schutz der vorhandenen Strukturen soll dann durch Standort und Angebot sichergestellt werden.

Die Vereine als Bereicherung jeder Gemeinde: Wie werden Sie sie fördern?

Ich bin mit und in Vereinen aufgewachsen. Die Vereine stehen heute in Konkurrenz zu einem geänderten Freizeitverhalten und deutlich höherer Mobilität der Bevölkerung. Dennoch sind sie für mich das soziale Rückgrat einer Kommune, die vielfältige Aufgaben übernehmen, auch über ihren eigentlichen Vereinszweck hinaus, wie zum Beispiel bei der Reinigungsaktion der Hallenbestuhlung nach der Sanierung eindrucksvoll gezeigt wurde. Letztlich benötigen die Vereine eine gewisse finanzielle Unterstützung und geeignete Räumlichkeiten zur Ausübung ihres Vereinszwecks. Ich möchte ein verlässlicher Partner unserer Vereine sein und notwendige Unterstützung bieten.

Mit dem Juca in Wetzisreute ist für Kinder und Jugendliche ein ansprechender Treff geschaffen worden, zudem wurde ein Jugendbetreuer eingestellt. Die Resonanz könnte jedoch größer sein. Wie stellen Sie sich die künftige Jugendarbeit vor?

Die Jugendarbeit findet in Schlier in großen Teilen in den Vereinen statt. Dort wird wertvolle Arbeit geleistet. Die Jugendlichen lernen soziale Kompetenzen. Es ist aber auch wichtig, die Jugendlichen zu erreichen, die nicht den Zugang zu den Vereinen gefunden haben. Jugendbetreuer und Juca sind hier der Schritt in die richtige Richtung. Die Jugendarbeit steht vor der Herausforderung, ein Angebot zu schaffen, das konkurrenzfähig zu Facebook und anderen Onlineangeboten ist. Die fehlende Resonanz im Juca ist wahrscheinlich auch standortbedingt. Versuche, das Juca näher an die Jugendlichen zu bringen, sind in der Vergangenheit gescheitert. Ich möchte gerne mit den Jugendlichen und dem Jugendbetreuer zusammen ein Konzept erarbeiten, dass sich an den Wünschen und den Bedürfnissen der Jugendlichen orientiert.

Schlier ist über die Region Waldburg ein Mitglied im touristischen Zweckverband der Ferienregion Allgäu. Was würden Sie für die eigenständige touristische Entwicklung der Gemeinde tun?

Eine eigenständige touristische Entwicklung für Schlier halte ich für schwierig. Aus diesem Grund wurde die Region Waldburg innerhalb des Zweckverbandes Ferienregion Allgäu-Bodensee geschaffen. Um eine Entwicklung zu fördern, ist es sinnvoller, die eigene Position innerhalb des Zweckverbands durch eine aktive Mitarbeit zu stärken und die eigenen Qualitäten wie Naturschutzgebiete und Ausflugsziele, wie zum Beispiel der Rößlerweiher zu betonen. Um die Attraktivität zu steigern, müssen die Angebote gemarkungsgrenzenübergreifend sein. Tourismus ist eine Frage der Region, die die vielfältigen Angebote miteinander vernetzt.